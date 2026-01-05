"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة "أوروجلو مودا تكستايل" التركية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة 5,700 متر مربع، باستثمار ذاتي كامل يصل إلى 5.6 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 265 مليون جنيه مصري).

ويهدف المشروع إلى إنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز والأقمشة المتنوعة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون قطعة، مع تصدير 95% من الإنتاج للأسواق العالمية و5% للسوق المحلي، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 700 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل. ووقع العقد عن الشركة السيد سوات أوروجلو، رئيس الشركة ومالك المشروع، بحضور قيادات تنفيذية من الهيئة وممثلي الشركة.

وأوضح وليد جمال الدين أن اختيار القنطرة غرب الصناعية يعكس المزايا التنافسية للمنطقة، من بنية تحتية جاهزة، وتكامل سلاسل الإمداد، وقربها من الموانئ البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يسهل النفاذ للأسواق العالمية ويعزز خطط التصدير، مؤكدًا أن المشروع يعزز حضور الاستثمارات التركية في المنطقة ويقوي التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأشار جمال الدين إلى أن إجمالي المشروعات بالقنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 50 مشروعًا على مساحة إجمالية تصل إلى 3,464,100 متر مربع، باستثمارات إجمالية تُقدّر بحوالي 1.352 مليار دولار أمريكي، موفرًا نحو 70,365 فرصة عمل مباشرة، كان من بينها مشروعًا مع شركة التنمية الرئيسية (MDC) لإنشاء مصانع ومباني جاهزة للتشغيل الفوري، ضمن جهود الهيئة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتُعد شركة "أوروجلو مودا تكستايل" التركية من الشركات الرائدة في تصنيع الملابس عالية الجودة لصالح علامات تجارية عالمية، مع التركيز على الإنتاج المستدام من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي، واستخدام الليزر في العمليات الجافة وتقليل العمليات الرطبة بالأوزون.