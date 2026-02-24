إعلان

محافظ الوادي الجديد تُعلن رصف 93 ألف متر بـالإنترلوك في الخارجة والداخلة

كتب : محمد الباريسي

07:41 م 24/02/2026

رصف شوارع الوادي الجديد الداخلية بالانترلوك

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن استكمال أعمال خطة رصف الشوارع الداخلية للأحياء بمراكز المحافظة المختلفة ببلاط الانترلوك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وذلك ضمن خطة تطوير الأحياء واستعادة الوجه الحضاري لها، وتوفير خدمات أفضل لقاطنيها.

وأوضحت أنه جرى رصف أحياء البلد القديمة بمركز الخارجة ببلاط الانترلوك على مرحلتين بإجمالي ٦٣ ألف متر مسطح تقريبًا حتى الآن وجاري الانتهاء من الأعمال، والتي شملت مناطق (عين الدار، القلعة، درب السندادية - شارع مصطفى كامل - شارع مكتب الصحة - شارع صلاح سالم).

ولفتت المحافظ، إلى رصف عدد من الطرق الداخلية بمركز الداخلة شملت (منطقة دبنوـ استكمال منطقة دروسة - الشوارع المحيطة بدياب) بواقع ٣٠ ألف متر مسطح وجرى الانتهاء من ٢٠ ألف متر مسطح منها حتى الآن وجاري استكمال الأعمال.

