كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن اعتداء شخص بسلاح أبيض على آخر وإحداث إصابته بمطروح.

بتاريخ 19 فبراير الجارى تبلغ لقسم شرطة الحمام من شخص مصاب بجرح بفروة الرأس بتضرره من عامل اعتدى عليه بسلاح أبيض لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال مما أدى لحدوث إصابته.

أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة. اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق