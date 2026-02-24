إعلان

أوهام الشهرة تسقط في العجوزة.. كواليس مداهمة مكتب "كاستنج" وهمي

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات مكتب "كاستنج" بدون ترخيص بالعجوزة.

08:29 م 24/02/2026

ضبط مكتب كاستنج- أرشيفية

التحريات أكدت أن مدير المكتب يستقطب الشباب والفتيات راغبي التمثيل وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدما معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون ترخيص" من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"

أمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصوير، هارد ديسك محمل عليه مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون ترخيص لراغبى التمثيل.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق الربح المادي وتحرر المحضر اللازم.

