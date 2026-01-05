قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تأجيل نظر الاستئناف المقدم على حكم حبس المتهم في واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل، لمدة 3 سنوات، إلى جلسة 26 يناير الجاري للنطق بالحكم.

وكانت محكمة جنح الإسماعيلية قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وإلزامه بتعويض قدره 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت إدانته بالاعتداء على أحد المعلمين داخل الحرم المدرسي باستخدام أداة حادة، ما أسفر عن إصابته بجروح في الرأس والوجه.

وتعود أحداث الواقعة إلى اقتحام المتهم، ويدعى "خالد أ. ع"، مقر مدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل، واعتدائه على المعلم باستخدام مقص حديدي، وفقًا لتقرير أمني صادر عن مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تم نقل المعلم المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت نيابة مركز الإسماعيلية قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل والدته، وطلبت سرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وظروفها، وإعادة عرض المتهم مرفقًا بنتائج التحريات.

وخلال الجلسات السابقة، استمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، التي طالبت بالحصول على مقطع الفيديو الكامل للواقعة دون اجتزاء، وتشكيل لجنة متخصصة لفحص المقطع بالكامل، إلى جانب إخضاع المجني عليه للكشف الطبي الشرعي، مشيرة إلى عدم تناسب الأداة المستخدمة مع حجم الإصابات الواردة بالتقرير الطبي.

وعقب تلقي البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى تحرير المحضر رقم 13974 لسنة 2025 جنح أبوصوير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بيانًا أكدت فيه متابعة أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم، للحالة الصحية للمعلم المصاب أحمد حسن عبدالعزيز، مع تكليف علاء عنان، مدير الإدارة التعليمية، بمتابعة حالته وتقديم كافة أوجه الدعم، مشددة على أن الواقعة قيد التحقيقات القانونية المشددة باعتبارها خروجًا عن القيم التعليمية ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف المجتمعية.