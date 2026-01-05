افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مركز ميدوم لتنمية المهارات اليدوية والتراثية بمركز الواسطى، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين محافظة بني سويف وهيئة تنمية الصعيد.

جاء الافتتاح بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ ومرافقوه المركز المقام على مساحة إجمالية 1200 متر مربع في عزبة النور بقرية الهرم بمجلس قروي ميدوم شمال مركز الواسطى، والذي يتميز بموقعه الحيوي لكونه قريبًا من المنطقة الأثرية لواحة وهرم ميدوم.

ويضم المركز 24 ورشة موزعة على دورين (الأرضي والأول علوي)، بمساحات متفاوتة، مخصصة لتدريب السيدات والفتيات على الصناعات اليدوية والتراثية، ومن بينها: الخياطة والتطريز، تصنيع السجاد اليدوي والكليم، التحف والتماثيل الفرعونية من الرخام والألباستر، مشغولات البامبو والجريد

الحفر على النحاس والخشب، تصنيع المنتجات الخزفية والفخارية.

كما تفقد المحافظ أحد فصول محو الأمية داخل المركز، حيث تابع جانبًا من العملية التعليمية وعقد اختبارات محو الأمية بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف تمكين الدارسين من الحصول على شهادات محو الأمية.

وخلال الجولة، ناقش المحافظ تصورًا عمليًا متكاملًا لضمان استدامة تشغيل المشروع، عبر إدارته من خلال جمعية أهلية متخصصة في الحرف التراثية بالشراكة مع المحافظة وهيئة تنمية الصعيد، وربط الإنتاج بالأسواق المحلية والسياحية ومنصات التسويق الإلكتروني، وإنشاء كيان إداري متخصص، مع وضع خطة تسويق شاملة محليًا ودوليًا، وتشغيل المركز كنواة لقرية حرفية سياحية.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن المشروع يأتي في إطار خطط تنمية الصعيد، من خلال توفير الأبنية والمعدات والخامات التشغيلية، وتدريب الشباب على إدارة المشروعات والتسويق، بما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية ودعم الصناعات التراثية والحرفية.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى أن المشروع يمثل نافذة مهمة لإحياء الحرف التراثية والحفاظ عليها، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة للسيدات والفتيات، في إطار خطة المجلس للتمكين الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة.