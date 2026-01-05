فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2026 في أسيوط

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2026، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، اعتبارًا من الأحد 4 يناير وحتى الخميس 22 يناير الجاري، من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المسابقة تمثل إحدى صور التقدير التي تحرص الدولة على تقديمها للأم المصرية، عرفانًا بدورها في بناء الأسرة وتربية الأجيال، مشيرًا إلى أن معايير الاختيار هذا العام تركز على قصص العطاء المتميزة، والقدرة على مواجهة التحديات، وغرس قيم التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية في نفوس الأبناء.

وأوضح أن وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أعلنت أن التكريم يشمل 27 أمًا مثالية على مستوى المحافظات، إضافة إلى 3 أمهات بديلات لرعاية أبناء كريمي النسب، و3 أمهات لأبناء من ذوي الإعاقة، مع تفضيل النماذج التي حقق أبناؤها تميزًا في المجالات العلمية أو الرياضية أو الفنية، فضلًا عن تكريم أم لشهيد من القوات المسلحة وأخرى لشهيد من الشرطة.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن شروط التقدم تتضمن الإلمام بالقراءة والكتابة، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة – باستثناء المحافظات الحدودية – وأن تكون للأم قصة كفاح حقيقية انعكست على نجاح أبنائها، مع إعطاء أولوية للأم العاملة، والأرملة، والمطلقة، وحالات مرض الزوج، وتشجيع الأبناء على العمل الحر والمشاركة التطوعية.

وأضاف أن التقديم يتم عبر الوحدات والإدارات الاجتماعية بمراكز المحافظة، وكذلك ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بشركة فريال بجوار مدرسة التربية الفكرية، تحت إشراف حسن عثمان، وكيل الوزارة، وبمتابعة الشيماء عبد المعطي، وكيلة المديرية، لضمان تيسير الإجراءات وحسن استقبال الطلبات.

وشدد المحافظ على ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة، مؤكدًا أنه لن يُنظر في أي طلب غير مكتمل، داعيًا الأمهات المستوفيات للشروط إلى التقدم خلال المدة المحددة، تقديرًا لدورهن ورسالة العطاء التي يمثلنها في المجتمع.