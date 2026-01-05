حصاد 2025 في أسيوط.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطرق والكباري

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 شهد طفرة نوعية في مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة طرق حديثة تدعم التنمية الشاملة، وتعزز الربط الإقليمي والدولي، وتخدم صعيد مصر بشكل غير مسبوق.

وأوضح المحافظ أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لا تقتصر على تحسين الحركة المرورية، بل تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمار، وفتح آفاق تنموية جديدة، وخلق محاور عرضية تربط شرق وغرب النيل، بما يخدم القرى والمراكز ويدعم مبادرة "حياة كريمة" ورؤية مصر 2030.

وأشار إلى تقرير تلقاه من المنطقة السابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة المهندس إسلام فوزي، تضمن أبرز المشروعات المنفذة والجارية خلال عامي 2025-2026، ومنها تطوير الطريق الصحراوي الغربي ضمن الخطة القومية لطريق "القاهرة – كيب تاون"، ليصبح طريق تجارة دولي حر يربط شمال القارة بجنوبها، عبر إنشاء طرق خدمة للنقل السريع بثلاث حارات لكل اتجاه، وفصل حركة النقل الثقيل عن السيارات الملاكي، إلى جانب تطوير وتوسعة الطريق الرئيسي.

وأضاف أن الأعمال شملت الانتهاء من تطوير المسافة من ديروط حتى القوصية بطول 17 كم، وجاري العمل في المسافة من القوصية حتى أسيوط بطول 64 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 76%، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.898 مليار جنيه، بما يعكس حجم الاستثمار غير المسبوق في البنية التحتية.

كما أوضح أن محور ديروط الحر يعد من أهم المحاور العرضية الجديدة على نهر النيل، حيث يربط الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي، بطول 43 كم وعرض 21 مترًا. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى حتى وصلة الحوطا بطول 15 كم، فيما يجري العمل في باقي الوصلات بنسبة تنفيذ تجاوزت 85%، وبإجمالي تكلفة تخطت 1.6 مليار جنيه.

ولفت إلى أن محور أبو تيج الحر يمثل إضافة استراتيجية لشبكة الطرق القومية، بطول 27.5 كم وعرض 23 مترًا، ويربط بين الطريقين الزراعي الشرقي والصحراوي الغربي، عابرًا نهر النيل وجزيرة ساحل سليم، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 54%، بتكلفة مليار و322 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى مشروع ازدواج الطريق الزراعي (أسيوط – ديروط) بطول 61 كم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الأولى 56%، بتكلفة 702 مليون جنيه، إضافة إلى رفع كفاءة وصلة دشلوط بطول 16 كم بنسبة تنفيذ 85%، وتطوير الطريق الزراعي الغربي (أسيوط – طما) بطول 35 كم، بتكلفة 107 ملايين جنيه.

كما انتهت الهيئة من إنشاء ورصف طريق مقام الشيخ الخراشي حتى مدخل المعابدة بطول 3.8 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 80%، وبتكلفة 25 مليون جنيه.

واختتم اللواء أبو النصر مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل نقلة حضارية حقيقية، وتضع أسيوط على خريطة التنمية المتكاملة، مشددًا على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معايير الجودة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم مسيرة الجمهورية الجديدة.