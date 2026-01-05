لم يتحمل فراقه.. وفاة أب بعد أسبوع من غرق ابنه في ترعة بالقليوبية

خيم الحزن والأسى على قرية طنط الجزيرة بمركز طوخ في القليوبية، بعد رحيل الأب يحيى حجاب، متأثرًا بالفقد الكبير الذي ألمّ به منذ أيام قليلة، عندما فقد نجله أحمد، الشاب من ذوي الهمم، البالغ من العمر 22 عامًا، إثر غرقه في إحدى الترع بالقرية.

وشيع الأهالي جثمان الأب إلى مثواه الأخير، وسط دموع وحزن عميق، ودعوات لهم بالرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان، مؤكدين أن الفقد المزدوج شكل صدمة قوية للمجتمع المحلي، خاصة أن الأب لم يكد يتجاوز حزنه على فراق نجله حتى لحق به في مأساة جديدة.

وأشاد جيران وأهل القرية بسيرة الفقيد الطيبة، مؤكدين أنه كان رجلًا محبوبًا، معروفًا بطيبته وحسن أخلاقه، مشيرين إلى أن الحزن الذي خيم على القرية منذ وفاة نجله، تجدد وتضاعف بوفاة الأب، ليترك أثراً عاطفيًا عميقًا في قلوب الجميع.