إعلان

لم يتحمل فراقه.. وفاة أب بعد أسبوع من غرق ابنه في ترعة بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:53 ص 05/01/2026

الاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خيم الحزن والأسى على قرية طنط الجزيرة بمركز طوخ في القليوبية، بعد رحيل الأب يحيى حجاب، متأثرًا بالفقد الكبير الذي ألمّ به منذ أيام قليلة، عندما فقد نجله أحمد، الشاب من ذوي الهمم، البالغ من العمر 22 عامًا، إثر غرقه في إحدى الترع بالقرية.

وشيع الأهالي جثمان الأب إلى مثواه الأخير، وسط دموع وحزن عميق، ودعوات لهم بالرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان، مؤكدين أن الفقد المزدوج شكل صدمة قوية للمجتمع المحلي، خاصة أن الأب لم يكد يتجاوز حزنه على فراق نجله حتى لحق به في مأساة جديدة.

وأشاد جيران وأهل القرية بسيرة الفقيد الطيبة، مؤكدين أنه كان رجلًا محبوبًا، معروفًا بطيبته وحسن أخلاقه، مشيرين إلى أن الحزن الذي خيم على القرية منذ وفاة نجله، تجدد وتضاعف بوفاة الأب، ليترك أثراً عاطفيًا عميقًا في قلوب الجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة أب القليوبية قرية طنط الجزيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفة أم مسموح؟ قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025
ترامب يتوعد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات الصباحية
منخفض جديد وأمطار بهذا الموعد.. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس
إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟