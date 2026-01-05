شحوط لنش سياحي بالقرب من سواحل حماطة جنوب البحر الأحمر

تعرض لنش سياحي يُدعى "لافيلا"، أثناء رحلة بحرية جنوب محافظة البحر الأحمر في منطقة حماطة، لحادث شحوط اليوم، على متنه 28 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم 8 من طاقم المركب.

تلقى رجال الإنقاذ بالبحر الأحمر بلاغًا عاجلًا عن الحادث، فتوجهت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف على الفور إلى مارينا حماطة لضمان سلامة الركاب والتعامل مع أي طارئ.

وأكدت الجهات المختصة أن جميع الركاب تم إنقاذهم بسلام دون تسجيل أي إصابات، وتم نقلهم إلى مارينا حماطة للتأكد من سلامتهم الصحية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات القانونية المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.