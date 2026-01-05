إعلان

انتخابات مجلس النواب.. إعلان الحصر العددي بـ "بني مزار ومغاغة والعدوة" في المنيا

كتب : مصراوي

04:19 ص 05/01/2026

انتخابات مجلس النواب 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا- جمال محمد:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الثالثة ومقرها "بني مزار ومغاغة والعدوة" بمحافظة المنيا، نتائج الحصر العددي عقب انتهاء أعمال الفرز لجولة الإعادة، للمنافسة على 4 مقاعد.

جاء الحصر كالتالي: إجمالي من لهم حق التصويت 1053635 صوتا، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم 135784 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 118808 صوت، والأصوات الباطلة 16976 صوتا.

حصل المرشحون الثمانية على الأصوات التالية:

- محمود عبدالحفيظ : 81043 صوتا.

- حمادة محمد حلبي: 75314 صوت.

- حسين حسني غيتة: 76237 صوتا.

- إيهاب عبد العظيم: 46892 صوت.

- محمد فرغلي: 45180 صوت.

- إيهاب خالد فتح الباب: 56420 صوت.

- مصطفى أحمد منتصر: 48417 صوتا.

- أبو الفتوح محمد علي: 45729 صوتا.

أكدت اللجنة، أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب في مغاغة مغاغة في المنيا الحصر العددي في المنيا دائرة ملوي في المنيا الدائرة الأولى في المنيا الحصر العددي للدائرة الأولى في المنيا الحصر العددي لدائرة أبو قرقاص في المنيا دائرة أبو قرقاص في المنيا انتخابات النواب في المنيا إعلان الحصر العددي في المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إساءة للديمقراطية.. مجدي الجلاد ينتقد: إزاي نائب من أسيوط يمثل المنوفية؟