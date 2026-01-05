المنيا- جمال محمد:

أعلنت اللجنة العامة للدائرة الثالثة ومقرها "بني مزار ومغاغة والعدوة" بمحافظة المنيا، نتائج الحصر العددي عقب انتهاء أعمال الفرز لجولة الإعادة، للمنافسة على 4 مقاعد.

جاء الحصر كالتالي: إجمالي من لهم حق التصويت 1053635 صوتا، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم 135784 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 118808 صوت، والأصوات الباطلة 16976 صوتا.

حصل المرشحون الثمانية على الأصوات التالية:

- محمود عبدالحفيظ : 81043 صوتا.

- حمادة محمد حلبي: 75314 صوت.

- حسين حسني غيتة: 76237 صوتا.

- إيهاب عبد العظيم: 46892 صوت.

- محمد فرغلي: 45180 صوت.

- إيهاب خالد فتح الباب: 56420 صوت.

- مصطفى أحمد منتصر: 48417 صوتا.

- أبو الفتوح محمد علي: 45729 صوتا.

أكدت اللجنة، أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.