انتخابات مجلس النواب.. إعلان الحصر العددي بـ "بني مزار ومغاغة والعدوة" في المنيا
كتب : مصراوي
انتخابات مجلس النواب 2025
المنيا- جمال محمد:
أعلنت اللجنة العامة للدائرة الثالثة ومقرها "بني مزار ومغاغة والعدوة" بمحافظة المنيا، نتائج الحصر العددي عقب انتهاء أعمال الفرز لجولة الإعادة، للمنافسة على 4 مقاعد.
جاء الحصر كالتالي: إجمالي من لهم حق التصويت 1053635 صوتا، وإجمالي من أدلوا بأصواتهم 135784 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 118808 صوت، والأصوات الباطلة 16976 صوتا.
حصل المرشحون الثمانية على الأصوات التالية:
- محمود عبدالحفيظ : 81043 صوتا.
- حمادة محمد حلبي: 75314 صوت.
- حسين حسني غيتة: 76237 صوتا.
- إيهاب عبد العظيم: 46892 صوت.
- محمد فرغلي: 45180 صوت.
- إيهاب خالد فتح الباب: 56420 صوت.
- مصطفى أحمد منتصر: 48417 صوتا.
- أبو الفتوح محمد علي: 45729 صوتا.
أكدت اللجنة، أن ما أعلنته يمثل حصرًا عدديًا فقط لأصوات اللجان الفرعية، ولا يعد إعلانًا للنتيجة النهائية، حيث تختص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها بإعلان النتيجة الرسمية.