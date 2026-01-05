

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط، ومقرها مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم، برئاسة المستشار فتحي عبدالرؤوف علي محمد الغول نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة العامة، وعضوية المستشار أسامة محمد رشاد موسي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار فتحي علي إبراهيم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الحصر العددي لأصوات الناخبين عقب انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية في جولة الإعادة.

ولا يزال الإعلان الرسمي معلقًا على انضمام أصوات المصريين بالخارج؛ إذ بلغ عدد الحضور 92,161 ناخبًا، وإجمالي عدد الأصوات 450,743 بالدائرة الرابعة والأصوات الصحيحة 86,358 والأصوات الباطلة 5,803 صوتًا.

جاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي: محمد جمال شاكر عثمان 38,950 صوتًا، وأحمد أيمن عبدالرحمن محمد 41,253 صوتًا، وعمران عثمان موسى عمران 46,456 صوتًا، ومحمد علي عمر رشوان 46,057 صوتًا.

أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.