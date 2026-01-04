"ذبحه وترك جثته 20 يومًا".. تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بقنا

لم تكن الرائحة الكريهة التي انبعثت من إحدى الشقق المستأجرة بمركز "أبوتشت" مجرد هواء فاسد، بل كانت صرخة صامتة لضحية سقطت في فخ "الخيانة المحرمة"، في واقعة تجردت فيها موظفة تربية وتعليم من كل مشاعر الرحمة، لم تكتفِ بخيانة زوجها مع زميلها، بل حولت "عش الزوجية" إلى مسلخ بشري، ذبحت شريك حياتها بدم بارد، ثم عاشت حياتها كأن شيئاً لم يكن لمدة 20 يوماً، بينما كان جسد زوجها يتحلل خلف الأبواب المغلقة، لتثبت أن "شيطان الطمع والعاطفة" حين يسيطر، لا يترك مكاناً لصلة رحم أو عهد مقدس.

- تفاصيل "جريمة الفجر" في أبوتشت

في جلسة سادها الترقب والوجوم، أسدلت محكمة جنايات نجع حمادي الستار على الفصل الأول من واحدة من أبشع الجرائم الأسرية في قنا؛ حيث قضت بإحالة أوراق الموظفة "هـ. ع" وزميلها "و. أ" إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل زوج الأولى عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

- فخ مميت.. وخطة شيطانية

تعود وقائع المأساة إلى ديسمبر 2024، حينما قررت الزوجة (38 عاماً) التخلص من زوجها "ح. ح" (39 عاماً)، الذي كان يعمل بكد في مدينة الغردقة ليوفر لها حياة كريمة. بدلاً من الحفاظ على غيبته، ربطت بينها وبين زميلها في العمل علاقة عاطفية آثمة، واتفقا على "تصفية" العائق الوحيد أمام طريقهما.

استدرجت الزوجة الضحية إلى شقة مستأجرة بمركز أبوتشت، موهمة إياه بأنها تريد عقد جلسة صلح لإنهاء خلافات عمل وهمية مع زميلها. وبحسن نية، دخل الزوج "المحراب" الذي تحول في لحظات إلى "مقصلة"، حيث انقض عليه العشيقان وبادراه بعدة طعنات نافذة، قبل أن يقوما بذبحه من الرقبة بدم بارد.

- بشاعة لا تُوصف.. "المادة الحارقة والتحلل"

لم تكتفِ "موظفة التربية والتعليم" وعشيقها بالقتل، بل قاما بسكب مادة حارقة على وجه المجني عليه لتشويه ملامحه وإخفاء هويته، ثم أغلقا الشقة وغادرا المكان. ظل الجثمان حبيس الغرف المغلقة لمدة 20 يوماً، حتى بدأت الطبيعة تفضح الجريمة؛ حيث لاحظ الجيران انبعاث رائحة كريهة لا تُطاق، مما دفع الأجهزة الأمنية لكسر الباب واكتشاف الفاجعة.

- العدالة تقتص للضحية

بفضل يقظة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تم التوصل للجناة في وقت قياسي. وبمواجهتهما بالتحريات، انهارا واعترفا بتفاصيل جريمتهما النكراء. وأحالت النيابة العامة القضية للمحكمة التي لم تجد في قلبهما ذرة من رحمة، لتقرر إرسال أوراقهما للمفتي، وتحديد جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم النهائي.