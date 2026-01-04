إعلان

ضبط 300 كجم "بانيه" مجهول داخل محل كشري بشبين القناطر

كتب : أسامة عبدالرحمن

06:06 م 04/01/2026

أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجهت مديرية التموين بمحافظة القليوبية ضربة رقابية جديدة لضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر داخل أحد المطاعم الشهيرة، وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز شبين القناطر للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.

دجاج مجهول في "الكشري والكريب"

أسفرت الحملة التي قادتها إدارة تموين شبين القناطر عن تحرير 5 محاضر لمخالفات متنوعة، جاء على رأسها ضبط محل متخصص في بيع "الكشري والكريب" بحوزته 300 كيلوجرام من دجاج "البانيه".

وتبين بالفحص أن الكميات المضبوطة دون أي بيانات تدل على مصدرها أو تواريخ صلاحيتها، مما استوجب التحفظ الفوري على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

لحوم خارج السلخانة

امتدت جهود الحملة لتشمل محلات الجزارة بالمنطقة، حيث تم تحرير 4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وضبط 11.5 كيلوجرام من اللحوم المذبوحة بطرق غير قانونية، وتم التحفظ عليها لضمان عدم وصولها للمستهلكين بطرق غير آمنة صحيًا.

رقابة بتوجيهات عليا

جاءت هذه التحركات التنفيذية في إطار التعليمات الصادرة من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وبتوجيهات مباشرة من الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين.

وقد ترأست الحملة إيمان محمد عادل، مدير إدارة تموين شبين القناطر، بمشاركة فريق من المفتشين وبالتعاون مع الطب البيطري.

وأكدت المديرية، في ختام بيانها، أن الحملات مستمرة ومكثفة دون توقف، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تموين القليوبية شبين القناطر بانيه فاسد

