نجح رجال مباحث قسم شرطة أول كفر الشيخ، اليوم الأحد، وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام بكفر الشيخ، فى كشف غموض واقعة سرقة محل هواتف محمولة بمنطقة الأوقاف في نطاق مدينة كفر الشيخ، واستيلاء المتهمين على هواتف تقدر قيمتها بنصف مليون جنيه.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم أول شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ صاحب محل هواتف محمولة يفيد بتعرض محله للسرقة والاستيلاء على عدد كبير من هواتف محمولة متنوعة.

انتقل المقدم محمد أبوشعيشع، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين سرقة محل الهواتف الكائن بمنطقة الأوقاف دائرة القسم، وسرقة عدد كبير من الهواتف وبسؤال صاحب المحل أفاد بأن الهواتف المسروقة تصل قيمتها إلى نصف مليون مليون جنيه، ولا يتهم أحد بالتسبب في الواقعة.

وبالعرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ وجه بتشكيل فريق بحث جنائي ترأسه العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية ضم المقدم محمد أبوشعيشع، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عقب مراجعة وفحص الكاميرات، وإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء الواقعة كل من "م. م.ع"، مواليد 1979، 46 عامًا، عاطل، ويقيم بدائرة قسم أول طنطا، والمدعو "إ.م.ا"، 53 عامًا، عاطل، ويقيم بدائرة مركز طنطا، و"المدعو "إ.ج.م"، 41 عامًا، عاطل، ويقيم بمدينة زفتى في محافظة الغربية.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية القي القبض على المتهمين الثلاثة واقتيدوا إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة من خلال تكوينهم تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لسرقة محال هواتف المحمول، وبإرشادهم عن المسروقات جرى ضبطها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.