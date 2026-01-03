"الدم بقى ميه" بسبب الميراث.. مواطن يقتل أخاه ويصيب الآخر في طوخ

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرية مشتهر التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث لقي خفير مصرعه وأُصيب شقيقه بطلقات نارية، على يد شقيقهما الثالث، إثر خلافات عائلية نشبت بينهم بسبب الميراث.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، بوقوع حادث إطلاق نار داخل قرية مشتهر، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة طوخ إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المدعو "ماجد"، 43 عامًا، يعمل خفيرًا، مصابًا بطلق ناري أودى بحياته في الحال، كما تبين إصابة شقيقه الثاني "وليد"، 47 عامًا، بطلق ناري، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية، أن مرتكب الواقعة هو شقيقهما الثالث المدعو "خطاب"، حيث نشبت خلافات عائلية بينهم بسبب الميراث، تطورت من مشادة كلامية إلى مشاجرة، أقدم على إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب شقيقيه، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لضبط المتهم الهارب، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، ومتابعة حالة المصاب الطبية.