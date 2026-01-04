مطرانية بورسعيد تشكر السيسي بعد التصديق على تخصيص أرض لإقامة مبنى خدمي

صدق المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، برئاسة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على الموافقة بتخصيص قطعة أرض بمساحة 3500 متر مربع بحي الزهور، لإقامة مبنى خدمي كنسي متكامل تابع لكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة، وذلك عقب تصديق مجلس الوزراء.

وأعلن القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن المبنى الخدمي المزمع إقامته يضم مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل رعاية الأيتام، وخدمات ذوي الهمم، وحضانة للأطفال، ودارًا لرعاية المسنين.

وأكد أن المشروع يمثل امتدادًا لرسالة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في خدمة الوطن والإنسان، وإسهامًا مسؤولًا في دعم العمل المجتمعي والإنساني.

وفي سياق متصل، أعربت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد وضواحيها، عن بالغ الامتنان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لقيادته الحكيمة ورعايته المستمرة لكل ما يعزز كرامة الإنسان ويدعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما تقدمت المطرانية بخالص الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني، على رعايته الأبوية وتشجيعه الدائم لكل عمل إنساني وخدمي يثري رسالة الكنيسة في خدمة المجتمع.

ووجهت المطرانية الشكر للأنبا تادرس، مطران بورسعيد وتوابعها، على إرشاده الأبوي الذي أسهم في ازدهار الخدمة، كما قدمت الشكر للقمص بولا سعد، وكيل المطرانية، على جهوده الكبيرة في متابعة المشروع، وللقمص بولس عدلي، لاهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية.

واختتمت المطرانية بتوجيه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لدعمهم إقامة المبنى الخدمي الكنسي التابع لكنيسة أبي سيفين ببورسعيد.