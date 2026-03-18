براءة من تهمة الاختلاس.. القضاء ينتصر لـ"عامل اليومية" بمستشفى دمنهور

كتب : أحمد نصرة

06:34 م 18/03/2026

جانب من المحاكمة

أسدلت محكمة جنايات دمنهور،، الستار على واحدة من أبرز قضايا الأموال العامة بمحافظة البحيرة، بإصدار حكمها ببراءة عامل يومية من تهمة اختلاس مستلزمات طبية دقيقة مخصصة لجراحات القلب المفتوح، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا حول منظومة الرقابة داخل المستشفيات الحكومية.

قضت المحكمة ببراءة "إبراهيم. ح. إ"، 26 عاماً، عامل يومية بمستشفى دمنهور التعليمي، في القضية رقم 15239 لسنة 2025 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم 195 لسنة 2025 أموال عامة استئناف الإسكندرية.

وجاء الحكم بعد فحص دقيق لأوراق القضية، والتي تضمنت اتهام العامل باختلاس مستلزمات طبية تشمل دعامة بالون، وصمامات أورطية، وشريانًا صناعيًا تُستخدم في جراحات القلب المفتوح.

المحكمة: لا صفة وظيفية ولا أمانة قانونية

أكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهم لا يُعد موظفًا عامًا، ولا يحمل صفة قانونية تخوله حيازة أو عهدة تلك المستلزمات، حيث يعمل بنظام اليومية مقابل أجر لا يتجاوز 50 جنيهاً.

وأوضحت أن إسناد عهدة بملايين الجنيهات لعامل يومية يمثل خللًا إداريًا جسيمًا، ينفي توافر أركان جريمة الاختلاس في حقه.

مفاجآت المعاينة: فوضى وثقب في السقف

كشفت معاينة موقع الواقعة عن مخالفات جسيمة داخل مخزن المستلزمات الطبية، حيث تبين: تعطل كاميرات المراقبة بالكامل، وجود ثقب كبير في سقف المخزن، كسر قفل الباب وبعثرة المحتويات.

كما ثبت أن العامل لم يكن متواجدًا وقت وقوع الحادث، وأنه بادر فور علمه بالإبلاغ عن الواقعة، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً على انتفاء نية الاختلاس.

رسالة حاسمة: لا لـ"كبش الفداء"

وجهت المحكمة رسالة شديدة اللهجة في حيثيات حكمها، مؤكدة أن ما حدث داخل المخزن يمثل "فوضى عارمة" وإهمالًا إداريًا واضحًا.

وشددت على أن تقديم "كبش فداء" للمساءلة الجنائية دون دليل قاطع لن يكون حلًا، بل يرسخ لمزيد من الخلل داخل المرافق الحيوية، مؤكدة أن الواقعة تمثل "سرقة نتيجة إهمال" وليست "اختلاسًا".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
أخبار مصر

سمير فرج يكشف متى تتحول "مسافة السكة" لفعل يغير موازين القوى
مخاوف من تسرب إشعاعي يهدد الخليج.. ماذا نعرف عن محطة بوشهر النووية؟
شئون عربية و دولية

مخاوف من تسرب إشعاعي يهدد الخليج.. ماذا نعرف عن محطة بوشهر النووية؟
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
أخبار مصر

وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مصراوى TV

فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
مدبولي: غلق المولات والمحال 9 مساء بداية من 28 مارس باستثناء الخميس والجمعة
أخبار مصر

مدبولي: غلق المولات والمحال 9 مساء بداية من 28 مارس باستثناء الخميس والجمعة

