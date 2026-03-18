أعلن الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، إلى جانب وحدات ومراكز الرعاية الصحية، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وضمان سرعة التعامل مع أي طارئ على مدار الساعة.

وأكد وكيل الوزارة أن القطاع الصحي بالمحافظة يعمل بكامل طاقته خلال أيام العيد، مشددًا على عدم التهاون في تقديم الخدمات الطبية أو الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، مع تشغيل جميع المنشآت الصحية بنظام 24 ساعة يوميًا، ودعم أقسام الطوارئ والاستقبال بأطقم طبية وتمريضية إضافية.

جاهزية أقسام الطوارئ وخطط الأزمات

وأشار إلى رفع مستوى الجاهزية داخل أقسام الطوارئ، وتجهيز الفرق الطبية للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة، إلى جانب تفعيل خطط الطوارئ والأزمات، ووضع جميع الإمكانيات البشرية والفنية في حالة استعداد كامل.

تأمين مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية

كما وجّه وكيل الوزارة بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، لا سيما الأدوية الحيوية وأدوية الطوارئ، مع المتابعة الدورية للأرصدة لضمان استمرارية تقديم الخدمة دون أي عجز.

متابعة ميدانية وتنسيق كامل

وفي إطار تعزيز المتابعة، شدد على التنسيق الكامل مع جميع الإدارات الصحية والمستشفيات للتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، مع تكثيف المرور الميداني والرقابي خلال فترة العيد لضمان الانضباط الإداري وجودة الخدمات المقدمة.

إجراءات حاسمة ضد أي تقصير

وأكد أن أي تقصير في أداء الخدمة الصحية سيتم التعامل معه بإجراءات حاسمة وفورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

انعقاد دائم لصحة أسيوط خلال العيد

واختتمت مديرية الصحة بأسيوط بالتأكيد على أنها في حالة انعقاد دائم واستعداد كامل لتأمين الخدمات الصحية للمواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك.