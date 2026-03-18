إعلان

شظايا صاروخ إيراني تُلحق أضرارًا بطائرات داخل مطار بن جوريون

كتب : وكالات

07:17 م 18/03/2026

إيران تستهدف مطار بن جوريون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسببت شظايا صاروخ باليستي إيراني في إلحاق أضرار بثلاث طائرات خاصة داخل مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، الأربعاء، بحسب ما أفاد به متحدث باسم المطار.

وأظهرت صورة بثتها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية احتراق الجزء الداخلي لإحدى الطائرات بالكامل، مع تدمير قمرة القيادة وظهور آثار الحروق والسخام على لوحة العدادات والمقاعد، بعد موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية على نشرها.

ويُعد هذا الحادث الأول من نوعه منذ بداية الحرب مع إيران، الذي تتعرض فيه طائرات داخل المطار نفسه لأضرار مباشرة، بعدما تكررت في السابق حوادث سقوط شظايا وذخائر قرب محيط المطار دون إصابة الطائرات.

وبحسب المعطيات، استخدمت الولايات المتحدة مطار بن جوريون لتشغيل عدد من طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو منذ اندلاع الحرب، ما يبرز الأهمية العسكرية واللوجستية للمطار خلال الفترة الحالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار بن جوريون أمريكا إيران إسرائيل الحرب على إيران الحرب على الخليج

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

مصراوى TV

رياضة عربية وعالمية

أخبار مصر

جنة الصائم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

