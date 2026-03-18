تسببت شظايا صاروخ باليستي إيراني في إلحاق أضرار بثلاث طائرات خاصة داخل مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب، الأربعاء، بحسب ما أفاد به متحدث باسم المطار.

وأظهرت صورة بثتها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية احتراق الجزء الداخلي لإحدى الطائرات بالكامل، مع تدمير قمرة القيادة وظهور آثار الحروق والسخام على لوحة العدادات والمقاعد، بعد موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية على نشرها.

ويُعد هذا الحادث الأول من نوعه منذ بداية الحرب مع إيران، الذي تتعرض فيه طائرات داخل المطار نفسه لأضرار مباشرة، بعدما تكررت في السابق حوادث سقوط شظايا وذخائر قرب محيط المطار دون إصابة الطائرات.

وبحسب المعطيات، استخدمت الولايات المتحدة مطار بن جوريون لتشغيل عدد من طائرات التزود بالوقود التابعة لسلاح الجو منذ اندلاع الحرب، ما يبرز الأهمية العسكرية واللوجستية للمطار خلال الفترة الحالية.