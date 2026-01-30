بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

ويتلو القرآن، القارئ الشيخ هاني الحسيني، يأتي ذلك، ضمن الاحتفالات بالعيد الـ 74 للشرطة المصرية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "بطولات لا تُنسى" بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، على أن تكون الخطبة الثانية حول "فضائل ليلة النصف من شعبان".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.