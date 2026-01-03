ضبط 9 أشخاص بتهمة "شراء الأصوات" وتوجيه الناخبين في انتخابات المنيا

المنيا- جمال محمد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركزي أبو قرقاص وديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، القبض على 9 أشخاص لارتكابهم خروقات خلال جولة الإعادة في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة ديرمواس من ضبط 6 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزة 5 منهم مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، وشخص آخر بحوزته كروت دعائية لتوجيه الناخبين.وفي سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتراض أحد المرشحين بدائرة مركز "أبو قرقاص" لثلاث سيارات أجرة "ميكروباص"، متهماً قائديها بنقل الناخبين وتوجيههم للتصويت لصالح مرشح منافس، مع ادعائه بتوزيعهم حقائب ومبالغ مالية.

وعقب رصد الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارات المعنية وقائديها؛ حيث تبين بعد التفتيش عدم حوزتهم لأي حقائب أو مبالغ مالية. وبمواجهتهم، أقر السائقون بأنهم من أنصار المرشح المنافس، وأنهم وضعوا ملصقات دعائية له على سياراتهم لحث المواطنين على التصويت لصالحه.

وجرى التحفظ على السيارات وضبط السائقين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.