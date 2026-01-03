إعلان

30 ألف فرصة عمل.. محافظ الإسكندرية يتفقد مجمع صناعي للألومنيوم- صور

كتب : مصراوي

08:04 م 03/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصنع الأهرام للألومنيوم يوفر 30 ألف فرصة عمل
  • عرض 6 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مصنع الأهرام للألومنيوم
  • عرض 6 صورة
    مصنع الأهرام للألومنيوم يوفر 30 ألف فرصة عمل
  • عرض 6 صورة
    مصنع الأهرام للألومنيوم يوفر 30 ألف فرصة عمل
  • عرض 6 صورة
    محافظ الإسكندرية يتفقد مصنع الأهرام للألومنيوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمصانع شركة الأهرام لصناعة الألومنيوم، في إطار تعزيز جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.

واطلع المحافظ على مخططات مشروع المجمع الصناعي بالدخيلة طريق أم زغيو، الذي يتيح نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز التنمية الصناعية المتكاملة ويدعم الاقتصاد المحلي.

وتفقد أعمال تحديث خطوط إنتاج أواني الألومنيوم ورفع الطاقة الإنتاجية، ضمن خطط الشركة للتوسع خلال عام 2026، مؤكدًا التزام المحافظة الكامل بدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح آفاق جديدة وفرص واعدة للشباب.

ووجه رئيس حي العجمي بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لدعم المشروع، وزيادة الطاقة الإنتاجية وعدد العاملين، وتعظيم مساهمة المشروع في الاقتصاد المحلي.

وفي سياق آخر، ناقش المحافظ مشكلات طريق أم زغيو القديم، موجّهًا مدير مديرية الطرق بإعداد مقايسة فنية ودراسة حلول لتطوير شبكة الصرف الصحي وإعادة رصف الطريق، مع الاستفادة من النزلات الثلاثة لمحور طريق أم زغيو الجديد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأهرام لصناعة الألومنيوم محافظ الاسكندرية فرص العمل أحمد خالد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة