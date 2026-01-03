30 ألف فرصة عمل.. محافظ الإسكندرية يتفقد مجمع صناعي للألومنيوم- صور

محافظ أسوان يتابع جولة إعادة انتخابات النواب من مركز السيطرة والطوارئ

هل انتشر السرطان في قرية دراجيل؟.. صحة المنوفية تحسم الجدل ببيان رسمي

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمصانع شركة الأهرام لصناعة الألومنيوم، في إطار تعزيز جهود الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.

واطلع المحافظ على مخططات مشروع المجمع الصناعي بالدخيلة طريق أم زغيو، الذي يتيح نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة و30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز التنمية الصناعية المتكاملة ويدعم الاقتصاد المحلي.

وتفقد أعمال تحديث خطوط إنتاج أواني الألومنيوم ورفع الطاقة الإنتاجية، ضمن خطط الشركة للتوسع خلال عام 2026، مؤكدًا التزام المحافظة الكامل بدعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح آفاق جديدة وفرص واعدة للشباب.

ووجه رئيس حي العجمي بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتراخيص والتسهيلات اللازمة لدعم المشروع، وزيادة الطاقة الإنتاجية وعدد العاملين، وتعظيم مساهمة المشروع في الاقتصاد المحلي.

وفي سياق آخر، ناقش المحافظ مشكلات طريق أم زغيو القديم، موجّهًا مدير مديرية الطرق بإعداد مقايسة فنية ودراسة حلول لتطوير شبكة الصرف الصحي وإعادة رصف الطريق، مع الاستفادة من النزلات الثلاثة لمحور طريق أم زغيو الجديد.