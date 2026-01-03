إعلان

"دخلوا في الرصيف".. مصرع شخص وإصابة آخر بحادث مأساوي بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

12:47 م 03/01/2026

إسعاف - أرشيفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شخص مصرعه وأصيب مرافقه أثناء استقلالهما دراجة نارية "موتوسيكل" في حادث مأساوي وسط مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فجر اليوم السبت.

وكشف مصدر مسؤول لموقع مصراوي أن قائد الدراجة كان يسير بسرعة عالية، وأثناء مروره أمام مستشفى الرمد بشبين الكوم في الرابعة صباحًا، اختلت عجلة القيادة بيده عقب ظهور سيارة مفاجئة أمامه، لتندفع الدراجة وتصطدم بالرصيف، مما أسفر عن وفاة قائدها وإصابة مرافقه.

وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، فيما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شخص وإصابة آخر حادث مأساوي بالمنوفية اصطدام دراجة نارية في الرصيف مستشفى شبين الكوم الجامعي

