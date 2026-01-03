سوهاج - عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بثًا مباشرًا بعنوان: "البلينا تنتخب.. إقبال كبير من المواطنين على صناديق الاقتراع في انتخابات النواب بسوهاج".

وأعلنت محافظة سوهاج جاهزية 48 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 55 لجنة فرعية بنطاق الدائرة السابعة، ومقرها مركز شرطة البلينا، لاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبًا وناخبة، يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب خلال جولة الإعادة، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد 3 و4 يناير الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات عقب قرار محكمة القضاء الإداري بإعادة الانتخابات بالدائرة السابعة بالبلينا. وتتنافس في الجولة أربعة مرشحين على مقعدين.

وشدد اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، على جميع الجهات المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، ومراجعة الاستعدادات النهائية، والتأكيد على جاهزية اللجان، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لعملية تصويت المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المقار الانتخابية جاهزة وفقًا للكشوف المرسلة، موضحًا جاهزية غرفة العمليات الفرعية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ومجالسها القروية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وكذلك الربط مع مركز السيطرة بالوزارة. وأكد المحافظ التنسيق التام مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان والمقار الانتخابية.

ولفت محافظ سوهاج إلى الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات اللوجستية لرؤساء اللجان الفرعية وتجهيز أماكن انتظار الناخبين، مشيرًا إلى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكافة الأجهزة المعنية لمتابعة اللجان، وتشكيل لجان للمرور على المقرات للتأكد من جاهزيتها، وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان.

وأصدر محافظ سوهاج توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا وجميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية بالتأكد من توافر كافة سبل الدعم لجميع عناصر العملية الانتخابية من قضاة، وقوات تأمين، وناخبين، لإنجاح العملية الانتخابية وظهور محافظة سوهاج بالمظهر اللائق، مع توفير سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.