واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على كافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 112752 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 1232 سائقًا، وتبين إيجابية 39 حالة لتعاطي مواد مخدرة.

حملة مرورية شاملة.. ضبط عشرات آلاف المخالفات في يوم واحد





وفي السياق ذاته، واصلت الأجهزة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 746 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تحميل ركاب بالمخالفة، مخالفات شروط التراخيص، وعدم الالتزام بمعايير الأمن والمتانة.

كما جرى فحص 106 سائقين، وأسفر ذلك عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا، إلى جانب التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"