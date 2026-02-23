نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية قوية لعصابات الاحتيال الإلكتروني، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط شخصين بمحافظة المنيا، تخصصا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال انتحال صفات وهمية.

وكشفت التحريات الأمنية المكثفة أن المتهمين، وهما من سكان دائرة مركز شرطة العدوة، وأحدهما له معلومات جنائية، اتبعا أسلوبًا احترافيًا في تضليل ضحاياهما؛ إذ كانا يتواصلان مع المواطنين هاتفيًا مدّعيين أنهما موظفا خدمة عملاء ببنوك مختلفة، ويطلبان منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم "تحديث البيانات البنكية" أو تقديم تسهيلات للحصول على قروض سريعة.

وبمجرد حصول المتهمين على تلك البيانات الحساسة، كانا يجريان عمليات شراء واسعة النطاق من مواقع التسوق الإلكتروني، ويحولان مبالغ مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة بهما، بعيدًا عن أعين الرقابة.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، أُلقي القبض على المتهمين بمحل إقامتهما بالعدوة. وضبطت القوات بحوزتهما أدوات الجريمة، والتي شملت 7 هواتف محمولة تحتوي على أدلة على نشاطهما الإجرامي، و13 شريحة اتصال، و3 بطاقات دفع إلكتروني، إضافة إلى كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية من متحصلات جرائم النصب.

وبمواجهتهما، اعترفا تفصيليًا بارتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

