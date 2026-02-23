تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة جديدة لعناصر الجريمة المنظمة، بعدما كشف قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة محاولة 3 عناصر جنائية غسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة، بقيمة تُقدّر بنحو 70 مليون جنيه.

وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر ما يُعرف بـ"صبغها بالصبغة الشرعية"، من خلال تأسيس أنشطة تجارية متنوعة، بعضها قائم فعليًا والآخر صوري، إلى جانب شراء عدد من العقارات والسيارات والدراجات النارية، لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة.

الداخلية تضرب أوكار غسل الأموال وتكشف معاملات بـ70 مليون جنيه

وجاءت التحركات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث جرى حصر ممتلكات المتهمين وتتبع مسارات الأموال المتداولة، وتبيّن أن القيمة الإجمالية لأعمال غسل الأموال بلغت قرابة 70 مليون جنيه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة عناصر الاتجار في المواد المخدرة، وتجفيف منابع تمويلهم، ومصادرة متحصلات أنشطتهم غير المشروعة.

اقرأ أيضا:

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

"جالي غرفة الفندق".. ماذا قالت الفتاة صاحبة بلاغ التحرش ضد فنان شهير؟

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو