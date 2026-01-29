إعلان

تركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا

كتب : جمال محمد

11:46 ص 29/01/2026

اللواء. عماد كدواني محافظ المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عن تنفيذ مبادرة لتركيب 50 وصلة مياه منزلية مجانًا للأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، وبالتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وإحدى الجمعيات الأهلية، كمشاركة تنموية ومجتمعية فاعلة.

وأكد المحافظ أن المبادرة تأتي دعمًا للفئات الأولى بالرعاية، وتخفيفًا للأعباء المعيشية عن كاهل الأسر غير القادرة، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أثر تنموي حقيقي ومستدام ينعكس على جودة حياة المواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوصلات يتم وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن وصول خدمة مياه شرب آمنة ونظيفة للمستفيدين.

وأضاف رئيس الشركة، أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يمثل أحد محاور العمل المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

