انطلاق الفوج الثاني لمعسكرات تنمية مهارات النشء فى جنوب سيناء

استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الفوج الثاني من برنامج المعسكرات التنموية للنشء بالمدينة الشبابية، الذي يُقام في إطار جهود الدولة لتعزيز القدرات وتنمية مهارات الأطفال والشباب، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قال أحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن برنامج المعسكر يستهدف شرائح النشء من سن 11 حتى 17 سنة، ويعد جزءً من خطة شاملة لوزارة الشباب والرياضة لتوسيع نطاق البرامج التنموية التي تجمع بين الترفيه والتعليم، وبناء المهارات الحياتية في بيئة آمنة ومنظمة.

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أن المعسكر يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية، التي تهدف إلى تنمية الوعي وبناء الشخصية وتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، إلى جانب ورش عمل تدريبية لاكتشاف المواهب، وتنمية القدرات الفكرية والإبداعية لدى المشاركين، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة العمرية.

وأشار إلى أن المشاركين في المعسكر قاموا بزيارة المعالم السياحية المتنوعة التي تشتهر بها مدينة شرم الشيخ، ومنها "محمية رأس محمد، السوق اتجاري لقديم، النصب التذكاري، خليج نعمة، هضبة أم السيد، منطقة سفاري"، بهدف تنمية معارف النشء ببلادهم، وإعطائهم فرصة التعرف على أصدقاء جدد، وتبادل الخبرات في بيئة محفزة تساعدهم على التعبير عن أنفسهم، وتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، مما ينعكس إيجابًا على دورهم داخل المجتمع.