ضبط صيدلية غير مرخصة بأسيوط والتحفظ على 800 ألف وحدة دوائية -صور

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة لمواجهة الصيدليات غير المرخصة، وتشديد الرقابة على سوق الدواء، حمايةً لصحة المواطنين وردعًا للمخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بضرورة تكثيف المتابعات على الأسواق ومنافذ البيع.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة نجحت في ضبط صيدلية غير مرخصة بقرية القصير التابعة لمركز القوصية، تُدار دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. جاء ذلك خلال حملة موسعة مشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل الوزارة، وفرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط برئاسة الدكتورة رندا رفعت، مديرة التفتيش.

وأضاف المحافظ أن الحملة ضمت كلًا من بهاء الدين دهبي، مأمور الضبط القضائي بمديرية التموين بأسيوط، ومحمد جميل وممدوح يوسف مفتشي تموين بإدارة تموين القوصية، إلى جانب الدكتور مينا هاني فتحي، مدير تفتيش هيئة الدواء، والدكتور إسلام يوسف، والدكتور مصطفى محمود من مفتشي التفتيش الصيدلي.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على كمية كبيرة من الأدوية داخل الصيدلية المخالفة، بلغت نحو 800 ألف وحدة دوائية، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المفاجئة في مختلف المراكز والقرى، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تتلاعب بالأدوية.