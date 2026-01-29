شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%

كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في ألأسعار أعلنت عنها أغلب شركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا؛ وذلك بنسب تتراوح بين 5 و15% في المتوسط.

وأوضح هداية الحداد، رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، أنه في ظل حالة الركود الشديد الذي يحكم سوق تجارة المحمول في مصر، أعلنت عدد كبير من شركات المحمول التي تنتج في مصانعها المُقامة في مصر عن زيادة أسعار منتجاتها حيث أعلنت شركة أوبو على سبيل المثال عن رفع أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12 و18% وكذلك رفعت شركة هونر أسعار التابلت بنسب ما بين 15 و20%، وذلك بالتزامن مع إخطارات تلقاها التجار من باقي الشركات بزيادة الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار الحداد، إلى أن سياسات التسعير التي تنفذها الشركات المنتجة للهواتف المحمولة تتم بعيدُا عن الموزعين والتجار؛ وكذلك يتم عمل حوافز وهمية من الشركات لا يحصل عليها التجار ولا المستهلكين وذلك في الوقت الذي تحصل فيه تلك الشركات على حوافز بالجملة من الحكومة تعزيزًا لاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي.

وأضاف الحداد، أن السياسات التي تنتهجها شركات المحمول المنتجة محليًا تعد استغلالًا واضحًا للأزمات التي يعاني منها السوق وكذلك القرار الصادر مؤخرًا بشأن إلغاء الاستثناء الممنوح للمصريين العاملين بالخارجين بجلب هواتفهم من الخارج.

وجددت الشعبة مطالبها باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية خاصة مع تحولها بشكل كامل لسلعة أساسية بل واستراتيجية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.

وأضاف الحداد، أنه عند ايتبعاد الهاتف المحول من السلع الاستفزازية ستنخفض الضريبة الجمركية المفروضة لإحداث التوازن المطلوب قي الأسعار وإجبار الشركات المنتجة على إتياع سياسات تسعير عادلة يتابع تنفيذها جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك بالتعاون مع الغرف التجارية.