انطلاق فعاليات برنامج الفنون التشكيلية لنشء جنوب سيناء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات برنامج "الفنون التشكيلية" لأعضاء فرق الفنون بمركز التنمية الشبابية بمدينة الطور، للمرحلة العمرية من 8 إلى 17 عامًا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن الوزارة تحرص على تعزيز الفنون التشكيلية كونها تعد امتدادًا لعراقة وعروبة الهوية المصرية، وتشجيع النشء وحثهم على حفظ التراث المصري القديم، مشيرًا إلى أنخ يشارك في البرنامج 100 مشاركًا، ويتضمن فعاليات وأنشطة إبداعية في مجالات "الشمع، الخيامية، الموزاييك، المكرمية"، وهذه الفنون تحفز على المشاركة ودعم المواهب الواعدة وتمكينها، وتعزيز مكانة الفنون التشكيلية وجعلها حاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح يوم، أنه يجري خلال البرنامج إنتاج منتجات فنية متميزة تواكب تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل، من خلال تنفيذ مجموعة من الورش الفنية والتعليمية المتخصصة التي تسهم في تنمية الحس الفني، وتعزيز مهارات الابتكار والإبداع لدى المشاركين.

وأكد أن المديرية حريصة على شن الفعاليات التي من شأنها اكتشاف وتنمية مواهب النشء، بجانب التوعية والتثقيف، حيث نفذ مركز شباب الطرفة بمدينة سانت كاترين ندوة عن تحديات الأمن القومي، تناولت المحاور المختلفة للأمن القومي المصري، ومفردات هذا الأمن، وذلك من خلال إلقاء الضوء على تركيبة الإنسان المصري، والتي تمثل العقيدة المكون الأساسي لديه، وذلك من توضيح كيفية استعداد مصر لحرب أكتوبر المجيدة، وتلاحم القوات المسلحة المصرية مع أفراد الشعب، وتضافر كل الجهود، وإعداد الجبهة الداخلية والخارجية حتى تحقيق النصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.