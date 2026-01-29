خيّم الحزن على قرية كفر الشيخ شحاتة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب وفاة الشابة "أمل علي الحنفي"، 19 عاما، بعد صراع قصير مع المرض، لم يمهلها سوى أشهر قليلة عقب زواجها، لتتحول فرحتها إلى وداع صادم هز مشاعر أهالي القرية بالكامل.

وقال أحد جيران الفقيدة لموقع مصراوي، إن "أمل" خضعت لعملية جراحية منذ نحو شهر، وخرجت بعدها بحالة صحية مستقرة، لكنها تعرضت لانتكاسة مفاجئة قبل 8 أيام، سقطت على إثرها داخل منزلها، ونقلت إلى مستشفى تلا المركزي، حيث جرى حجزها بالعناية المركزة لمدة 8 أيام متواصلة، قبل أن تفارق الحياة، لافتًا إلى أن مشهد تشييعها كان غير مسبوق بالقرية.

ومن جانبه، أوضح عادل عبدالعزيز، عم الفقيدة والمقيم بقرية كفر الشيخ شحاتة، أن "أمل" تزوجت منذ 6 أشهر فقط، وكانت حياتها الزوجية مستقرة دون أية مشكلات، مشيرًا إلى أنها أجرت عملية تسليك دوالي قبل شهر تقريبًا، وخرجت منها بصحة جيدة، وعادت لممارسة حياتها بشكل طبيعي، قبل أن تتدهور حالتها الصحية فجأة.

وأضاف أن الفقيدة جرى حجزها داخل العناية المركزة بمستشفى تلا المركزي، وظلت تتلقى الرعاية الطبية لمدة أسبوع، إلا أن حالتها لم تستجب للعلاج، ورحلت أمس الأربعاء.

وتابع أن إجراءات الدفن جرت عقب استخراج تصاريح الدفن من المستشفى، حيث شُيّع جثمانها ودفن بمقابر القرية بعد صلاة العشاء، وسط حالة من الحزنِ الشديدِ والصدمةِ بين الأهالي، الذين أجمعوا على حسن خلق الفقيدة وسيرتها الطيبة والتزامها، خاصة أنها عاشت قصة زواج قصيرة، ليطلق عليها الجميع لقب "عروسة الجنة".