إعلان

محافظ الشرقية: لا تهاون مع المقصرين وتعطيل مصالح المواطنين خط أحمر

كتب : مصراوي

02:00 م 17/03/2026

المهندس حازم الأشموني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في إطار متابعته المستمرة لسير العمل بالمنشآت الخدمية، أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية زيارة مفاجئة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة أبو كبير، لمتابعة مستوى الأداء والتأكد من انتظام تقديم الخدمات.


وتفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة، والتي تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم خدمات متعددة للمواطنين، بما يساهم في تسهيل الإجراءات والحد من التعامل المباشر، تنفيذًا لمبادئ الشفافية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.


وخلال الجولة، اطلع الأشموني على معدلات الأداء وسير الدورة المستندية الخاصة بطلبات المواطنين، كما قام بفحص عدد من ملفات معاينات التصالح في مخالفات البناء، للتأكد من سرعة إنجازها وفقًا للضوابط القانونية.


وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات التصالح، إلى جانب سرعة البت في طلبات تراخيص المحال التجارية والإعلانات، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تعطيل لمصالح المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.


كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين داخل المركز، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، بهدف رصد أبرز التحديات والعمل على تذليلها.


ووجّه الأشموني رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمتابعة الطلبات المتأخرة، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، خاصة الجادين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، مع تقديم الدعم اللازم لضمان سرعة الإنجاز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم الأشموني محافظ الشرقية أبو كبير طلبات التصالح مخالفات البناء، المركز التكنولوجي خدمات المواطنين الشباك الواحد أخبار المحافظات

فيديو قد يعجبك



أسعار الأسماك تقفز بنسبة تصل إلى 20% بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب
إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

