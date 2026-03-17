شهد طريق "شبين القناطر – أبوزعبل" بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا أودى بحياة شابين، إثر تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة نقل مسرعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



بلاغ الأجهزة الأمنية:



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود وفيات على الطريق، وانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة.

المعاينة الأولية:



وكشفت المعاينة الأولية عن وفاة الشابين «أحمد.ت» و«عبدالله.خ» على الفور بعد اصطدامهما بسيارة نقل كانت تسير بسرعة كبيرة أثناء قيادتهما للدراجة النارية.



نقل الجثتين والتحقيقات:



تم نقل الجثتين إلى مستشفى شبين القناطر تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفنهما بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، وكلفت بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط السيارة المتسببة وقائدها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.