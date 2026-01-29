إعلان

عواصف عنيفة تتسبب في انهيارات أرضية جنوبي صقلية

كتب : مصراوي

01:58 ص 29/01/2026

عواصف عنيفة تتسبب في انهيارات أرضية جنوبي صقلية

(د ب أ)

تسببت عواصف عنيفة ضربت إيطاليا في حدوث انهيارات أرضية ببلدة نيشيمي في صقلية، مما أدى إلى تدمير أجزاء من المنطقة التاريخية وترك بعض المنازل معلقة على حافة جرف.

وذكر بيان حكومي أن البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، تقع على هضبة بدأت في الانهيار، مما أجبر أكثر من 1500 شخص على مغادرة منازلهم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن انهيارين أرضيين ضربا البلدة في الفترة ما بين 16 يناير الجاري، بعد هطول أمطار غزيرة على الجزر، و25 يناير، مما أثر على شبكة الطرق المحلية، وألحق أضرارا بالمباني، وتسبب في تعطل الخدمات الأساسية.

وحلقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، فوق المنطقة بطائرة مروحية، وزارت نيشيمي حيث ناقشت سبل تقديم المساعدات مع السلطات المحلية.

وأعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في جنوب البلاد، مع تخصيص تمويل أولي قدره 100 مليون يورو (120 مليون دولار) للمساعدة في إصلاح الأضرار.

إيطاليا صقلية انهيارات أرضية الحماية المدنية الإيطالية رئيسة الوزراء الإيطالية

