إعلان

محافظة البحيرة تكشف ملامح خطتها لاستقبال شهر رمضان

كتب : أحمد نصرة

03:47 م 28/01/2026

الدكتورة جاكلين عازر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان المعظم مع التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز معارض "أهلًا رمضان" وافتتاحها خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن المواطنين

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ واللواء حسن موافي السكرتير العام والأستاذ أسامة داوود السكرتير العام المساعد إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والإدارات المعنية.

وأكدت المحافظ على استثمار نجاح مبادرة "قطار الخير" التي أطلقتها المحافظة خلال الشهر الكريم العام الماضي من خلال التوسع في الفعاليات والأنشطة والمسابقات الدينية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، إلى جانب دعم الغارمات وتقديم مساعدات للعرائس الأولى بالرعاية وتنفيذ مبادرات للعلاج على نفقة الدولة.

وأشارت إلى أن فعاليات "قطار الخير" هذا العام ستشهد مشاركة أقوى من الوحدات المحلية وانتشارًا أوسع على مستوى المراكز والمدن مع تنفيذ باقة كبيرة من الأنشطة الرمضانية المتنوعة التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وتتضمن الأنشطة تنظيم مسابقة كبرى لتحفيظ القرآن الكريم بجميع المراكز وإقامة دورات رمضانية رياضية تشمل إدخال ألعاب جديدة مثل المصارعة وتنظيم ماراثون رياضي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إلى جانب تنفيذ مسابقة للذكاء الاصطناعي والابتكار بالتنسيق مع جامعة دمنهور لاكتشاف ودعم الموهوبين.

كما تشمل الفعاليات تنظيم مسابقات للإنشاد الديني واحتفالات ومحاضرات وندوات ثقافية وعروضًا فنية موجهة للأطفال وتقديم مسابقة لأوائل الطلبة في جميع المراحل التعليمية بدءًا من الوحدات المحلية والإدارات التعليمية وانتهاءً بالتصفيات النهائية على مستوى المحافظة.

وتستمر أيضًا جهود مطبخ "المصرية" بالمجلس القومي للمرأة بإعداد 230 وجبة ساخنة يوميًا بفندق دمنهور الثقافي ليصل الإجمالي إلى 4600 وجبة يتم توزيعها على المستحقين بالإضافة إلى تكثيف أنشطة المكتبة المتنقلة والفرق المسرحية والورش الثقافية بجميع المراكز والمدن.

كما سيتم تكثيف أعمال النظافة في المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة خلال شهر رمضان إلى جانب تنظيم ملتقيات فكرية وقوافل توعوية بالتنسيق بين الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة لتوعية الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة خاصة المتعلقة بالاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا وتنظيم ندوات توعوية للمواطنين وإطلاق مسابقة أفضل مؤسسة وأفضل موظف على مستوى القطاعات المختلفة.

وتتضمن الفعاليات أيضًا إنتاج فيديوهات قصيرة برسائل رمضانية تنشر على صفحات الوحدات المحلية قبل الإفطار مع تقديم برنامج "فوازير الشارع البحراوي" بأسئلة دينية وعلمية مبسطة فضلًا عن توسيع الدور المجتمعي للتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في توزيع كراتين أهلًا رمضان والوجبات الساخنة خاصة بعد الإشراف على توزيع أكثر من مليون وجبة خلال رمضان الماضي.

وأكدت عازر أن الهدف من هذه الجهود هو إشراك المواطن في أجواء الشهر الكريم وتعزيز قيم التكافل والانتماء داخل المجتمع البحراوي ليكون شهر رمضان هذا العام أكثر تميزًا وبهجة لجميع أبناء المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة شهر رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

هدف يفصله عن أسطورة الريال.. محمد صلاح يطارد رقما قياسيا في دوري أبطال
سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
اقتصاد

سبائك أم مشغولات؟.. ما خيارات المصريين لشراء الذهب بعد القفزات الحالية؟
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
رياضة عربية وعالمية

أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟.. لن تتوقع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون