إعلان

محافظ قنا: قانون تقنين وضع اليد الجديد يوازن بين حق الدولة والبعد الإنساني

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:16 م 28/01/2026

جانب من اللقاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا-عبدالرحمن القرشي:

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، أنسب السبل لتوحيد الرؤى وتسريع وتيرة العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بتنظيم تقنين أوضاع وضع اليد، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة مصالح المواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، حيث أكد الحضور التزامهم الكامل بتطبيق أحكام القانون وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يخدم الصالح العام.

وأكد محافظ قنا أن الاجتماع يأتي في إطار توجهات الدولة لإحكام منظومة التقنين وتوفيق الأوضاع القانونية للأراضي، مع الالتزام الصارم بتطبيق القانون الجديد بكل عدالة وشفافية، ودون تمييز بين الحالات المختلفة.

وأوضح عبدالحليم أن اللقاء شهد مناقشات موسعة حول آليات التنفيذ وسبل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة فحص الملفات، وتبسيط الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين في التقنين.

وأشار محافظ قنا إلى أن القانون رقم 168 لسنة 2025 يمثل خطوة محورية لتنظيم تقنين أوضاع وضع اليد في إطار قانوني منضبط، يضمن حقوق الدولة ويحفظ حقوق المواطنين المستحقين، مؤكدًا ضرورة الموازنة بين الحسم في تطبيق القانون، ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع الحالات المستحقة.

وشدد عبدالحليم على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، لافتًا إلى أن نجاح منظومة التقنين يعتمد على الدقة في الأداء، والالتزام بالقانون، وسرعة الإنجاز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور خالد عبدالحليم قانون تقنين وضع اليد الجديد محافظ قنا القيادات التنفيذية بمحافظة قنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
هبوط أرضي في سموحة الجديدة بالإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل - صور
أخبار المحافظات

هبوط أرضي في سموحة الجديدة بالإسكندرية.. والصرف الصحي تتدخل - صور
سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس
حوادث وقضايا

سقوط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع الخامس
1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
علاقات

1.5 مليون دولار و397 حجرا كريما.. ساعة أنانت أمباني الجديدة تثير الجدل
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من 21 عنصرًا جنوب البلاد
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط تشكيل عصابي دولي مكون من 21 عنصرًا جنوب البلاد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون