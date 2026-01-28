إعلان

الجنيه الذهب يكسر حاجز 56 ألف جنيه ويقفز لمستويات غير مسبوقة

كتب : أحمد الخطيب

01:18 م 28/01/2026

سعر الذهب

واصلت أسعار الذهب قفزاتها المتتالية في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ليتصدر الجنيه الذهب المشهد محطمًا كافة التوقعات، حيث سجل سعر بيعه مستوى 56640 جنيهًا للمرة الأولى في تاريخ الصاغة المصرية.

وجاء هذا الصعود القياسي للجنيه الذهب مدفوعًا بالارتفاع الكبير في سعر الجرام من عيار 21، الذي سجل نحو 7080 جنيهًا في منتصف التعاملات.

وانسحبت هذه الموجة الصعودية على باقي الأعيرة؛ فصعد عيار 24 مسجلاً نحو 8091 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 6068 جنيهًا، ووصل عيار 14 إلى نحو 4720 جنيهًا.

ويرتبط هذا التسعير المحلي بشكل مباشر بالانفلات السعري الذي تشهده البورصات العالمية، حيث تواصل الأوقية تحليقها قرب مستوى 5300 دولار، وفقًا لآخر مؤشرات وكالة بلومبرج.

