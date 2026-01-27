إعلان

ترامب: مجلس السلام قد يمتد لمناطق أخرى حسب الحاجة

كتب : محمود الطوخي

07:07 م 27/01/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مجلس السلام بشأن غزة ربما يمتد إلى مناطق أخرى حسب الحاجة.

وأعلن ترامب، الخميس الماضي، إطلاق "مجلس السلام" ككيان دولي يضم "أفضل قادة العالم" وممثلين عن 59 دولة، بهدف ترسيخ السلام في الشرق الأوسط والإشراف على الوضع في قطاع غزة.

وأكد ترامب، أن المجلس "لديه الفرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها".

وشهد حفل توقيع ميثاق "مجلس السلام" الذي أقامه ترامب في دافوس، مشاركة ممثلين عن أقل من 20 دولة فقط، في ظل غياب حلفائه التقليديين.

وعلق ترامب قائلا: "يشرفنا حقا حضوركم اليوم"، واصفا الحضور بأنهم "في معظم الحالات قادة يتمتعون بشعبية كبيرة، وفي بعض الحالات ليسوا كذلك".

دونالد ترامب للشرق الأوسط مجلس السلام

