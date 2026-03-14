استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، لبحث التعاون المشترك في مجال تمكين الفتيات بالأسر الأكثر احتياجًا من تدوير نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، وذلك في إطار "مبادرة ورد الخير لتمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل"، والمزمع إطلاقها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه يوم 15 مارس 2026.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن خالص تقديره للتعاون المتميز بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف، مشيرًا إلى قيام مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بعقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات في مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه في إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ 24 نشاطًا تدريبيًا بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات (كفر الشيخ - دمياط - دمنهور - إسنا) لعدد 643 من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه، وسوف تواصل الوزارة عقد برامج تدريبية مماثلة لتدريب المزيد من السيدات.

وأضاف أن مبادرة "ورد الخير"، التي سيتم إطلاقها قريبًا، تهدف إلى تحقيق الاستفادة من نبات ورد النيل بإعادة تدويره لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية مع الحفاظ على البيئة.

وأكد أن الوزارة ترغب في التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسف لتطوير عملية تسويق هذه المنتجات، وزيادة أعداد السيدات المتدربات المشاركات في البرامج التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الإقليمي، كما تهدف الوزارة من هذا التعاون أيضًا إلى تطوير عملية تدوير نبات ورد النيل باستخدام طرق أفضل لتجفيف ومعالجة ورد النيل قبل استخدامه، ووضع تصميمات متنوعة تلقى قبولًا مجتمعيًا.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الفتيات من خلال إتاحة فرص حقيقية لبناء قدراتهن وتنمية مهاراتهن الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة حياتهن ودعم أسرهن.

وأوضحت أن المجلس يعمل من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي" على دعم الفتيات في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة أمامهن للمشاركة الفاعلة في المجتمع، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت إلى أن المجلس يستعد لإطلاق مبادرة "غزل بنات"، والتي تستهدف تدريب الفتيات على عدد من الحرف التراثية وتنمية مهاراتهن الإنتاجية، بما يعزز فرص تمكينهن اقتصاديًا ويسهم في الحفاظ على التراث المصري والحرف التقليدية.

وأشادت بالتعاون المثمر مع وزارة الموارد المائية والري، مؤكدة أن مبادرة "ورد الخير" تمثل نموذجًا مهمًا للربط بين التمكين الاقتصادي والحفاظ على البيئة، من خلال الاستفادة من نبات ورد النيل وإعادة تدويره لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية ذات قيمة مضافة.

وأعربت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، عن فخرها برؤية سفيرات "دوّي" يشاركن في هذا التدريب المبتكر، وقيامهن بتحويل نبات ورد النيل من تحدٍ بيئي إلى منتجات صديقة للبيئة، حيث كانت هذه المرة الأولى بالنسبة لكثير من الفتيات التي يتعرفن فيها على ورد النيل ويكتشفن كيف يمكن تحويل تحدٍ بيئي إلى فرصة مستدامة تدعم التمكين الاقتصادي.

وأضافت أن تفاعل الفتيات وقدرتهن على ربط ما تعلمنه بحلول عملية لمجتمعاتهن يذكرنا بأنه عندما تُمنح الفتيات الفرصة للتعلم والقيادة والمشاركة في حلول إيجابية للمناخ، فإنهن يصبحن قوة فاعلة قادرة على إيجاد الحلول.

وأشارت إلى أنه، ومع احتفالنا باليوم العالمي للمياه مع شركاء التنمية، فعلينا أن نتذكر أن الحصول على مياه وخدمات صرف صحي آمنة يظل أمرًا أساسيًا لكرامة الفتيات وصحتهن وقدرتهن على الانتظام في التعليم، مؤكدةً أهمية فهم الفتيات لكيفية تحويل التحديات البيئية إلى فرص إنتاجية في تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن وفتح مسارات جديدة لمستقبلهن.

