سوهاج- عمار عبدالواحد:

من قلب صعيد مصر وتحديدًا من قرية نجوع الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، خرج اسم القبطان المصري أحمد عمر شفيق عبدالعال سليمان ليتردد بقوة، لا كخبر عابر بل كشهادة إنسانية نادرة، بعدما أنقذ شابا أفريقيا من موت محقق في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية.

لم يكن المشهد عاديًا ولم تكن اللحظة محسوبة، فقط يدان مرفوعتان في عرض البحر، لا تطلبان النجدة من البشر بقدر ما تستغيثان بالله، تلك الإشارة التقطها القبطان المصري، فغيَّر مسار السفينة دون تردد، واقتحم الخطر، لينقذ روح كانت على وشك أن تسجل رقمًا جديدًا في سجل ضحايا الهجرة غير الشرعية.

يروي العمدة طارق سليمان، عم القبطان أحمد عمر تفاصيل اللحظة المؤثرة قائلًا: "بعد انتشار الفيديو الذي وثق لحظة الإنقاذ، تواصلت مع أحمد لأشكره على هذا العمل البطولي، ففاجأني بقوله إن الشاب الأفريقي لم يكن يشير للسفينة من الأساس، بل كان يرفع يديه إلى السماء يدعو الله بالنجاة، حتى رآه أحمد، فتوجه نحوه فورًا وأنقذه".

ويضيف العمدة طارق أن ملامح القيادة والزعامة كانت واضحة على القبطان أحمد منذ صغره، "من وهو طفل كان دايمًا القائد وسط أقرانه في اللعب، شخصيته قوية ومسؤولة، ويظهر عليه حب المساعدة وتحمل المسئولية".

من جانبه عبر العمدة محمد سليمان، عم القبطان ووالد زوجته عن فخره الشديد بما فعله ابن أخيه، مؤكدًا أن ما قام به أحمد عمر ليس غريبًا على أبناء الصعيد، مضيفًا أن ما فعله أحمد عمر فعل يثبت الشهامة والبطولة والرجولة التي تربى عليها، مشيرًا إلى أننا فخورين به، وأنه رفع رأس الجميع من أبناء المحافظة وليس قرية نجوع الصوامعة غرب فقط.

أما إسلام طلعت، خال القبطان أحمد عمر فأكد أن منزل العائلة أصبح قبلة للمهنئين من مختلف أنحاء المحافظة، مضيفًا أن عائلة سليمان عمر تستقبل المهنئين من كل مكان، مشيرًا إلى أن الناس جاية تشاركنا الفخر بابننا اللي شرف بلده وقريته.