تعليم الشرقية تعلن آخر موعد لتسجيل استمارات امتحانات طلاب الثالث الثانوي

كتب : ياسمين عزت

04:18 م 27/01/2026

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن آخر موعد لطلاب الصف الثالث الثانوي العام لتسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 2026، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد.

وأكدت المديرية أن آخر موعد لتسجيل الاستمارات هو يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، تنفيذًا للتعليمات الواردة من رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت المديرية أن على جميع الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل استمارات التقدم للامتحان، سرعة الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل الاستمارات، واستكمال البيانات المطلوبة خلال المدة المحددة، حرصًا على مستقبلهم الدراسي.

أوضحت المديرية رابط تسجيل استمارات الثانوية العامة: اضغط هنا

وشددت المديرية على ضرورة التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة قبل الحفظ النهائي، حتى لا يتعرض الطالب لأي مشكلات أثناء إجراءات التقدم للامتحانات.

واختتمت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بيانها بتمنياتها بدوام التوفيق والنجاح لجميع أبنائها الطلاب.

