محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة بمفرده ويتابع حالة النظافة

كتب : رامي محمود

11:38 ص 27/01/2026
    محافظ الدقهلية يتفقد الحالة العامة للشوارع (7)
    محافظ الدقهلية يتفقد الحالة العامة للشوارع (2)
    محافظ الدقهلية يتفقد الحالة العامة للشوارع (5)
    محافظ الدقهلية يتفقد الحالة العامة للشوارع (3)
    محافظ الدقهلية يتفقد الحالة العامة للشوارع (4)

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عددًا من شوارع وميادين مدينة المنصورة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ مستوى النظافة العامة، وحالة الشوارع والأرصفة، وانتظام الحركة المرورية، مؤكدًا أن الجولات الميدانية تمثل أداة أساسية لرصد المشكلات على أرض الواقع والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق راحة المواطنين ويحسن مستوى الخدمات اليومية.

وخلال تفقد المحافظ، شارع الجلاء شدد على استمرار تواجد الحملة الثابتة المُشكلة بالتواجد على مدار الساعة لمنع والتأكد من عدم وجود اشغالات، وضرورة الاستمرار في رفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين وعلى الأرصفة، وعدم السماح بعودتها مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على أهمية تكثيف أعمال منظومة النظافة ورفع أي تجمعات أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة المنصورة.

وشملت جولة المحافظ، شوارع الجلاء والترعة وعبد السلام عارف وكلية الآداب وبورسعيد والجمهورية والجيش وقناة السويس، وفي ختام جولته أكد أن المتابعة الميدانية ستتواصل بكافة شوارع وميادين مدينة المنصورة، وغيرها من المراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة.

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة محافظ الدقهلية يتابع حالة النظافة

