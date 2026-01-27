إعلان

اليوم.. افتتاح معرض أهلا رمضان بقويسنا بأسعار مخفضة- صور

كتب : مصراوي

08:12 ص 27/01/2026
    توافد المواطنين على المعرض
    رئيس مدينة قويسنا تتفقد منتجات المعرض
    توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة

المنوفية- أحمد الباهي:

افتتحت رئاسة مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" بشارع سعد زغلول أمام ملاعب سلام، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشهد الافتتاح حضور هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، يرافقها الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة تموين قويسنا، عقب الانتهاء من تجهيز المعرض واستقبال البضائع المقرر طرحها للجمهور.

ويضم المعرض جميع السلع الأساسية والمنتجات الغذائية ومستلزمات رمضان، مع تقديم عروض خاصة على عدد من السلع بمناسبة الافتتاح، بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

يأتي افتتاح المعرض في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

