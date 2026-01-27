اليوم.. افتتاح معرض أهلا رمضان بقويسنا بأسعار مخفضة- صور

صفقة الـ 12 ألف جنيه.. ضبط جزارين ذبحا "جاموسة ميتة" لبيع لحومها بالمنوفية

"قفزة الموت".. ماذا حدث لطالبة الثانوي في "ميكروباص الرعب" بالإسكندرية؟

"المساجد تستغيث بالأهالي".. اندلاع حريق في قرية شبشير بالمنوفية- صور



المنوفية- أحمد الباهي:

افتتحت رئاسة مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" بشارع سعد زغلول أمام ملاعب سلام، لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وشهد الافتتاح حضور هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة قويسنا، يرافقها الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة تموين قويسنا، عقب الانتهاء من تجهيز المعرض واستقبال البضائع المقرر طرحها للجمهور.

ويضم المعرض جميع السلع الأساسية والمنتجات الغذائية ومستلزمات رمضان، مع تقديم عروض خاصة على عدد من السلع بمناسبة الافتتاح، بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

يأتي افتتاح المعرض في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.