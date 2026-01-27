بـ 3 حبوب غلة.. انتحار شاب في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

انتحر شاب في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الإثنين، بتناول 3 حبوب غلة، أسفرت عن وفاته داخل مستشفى الخارجة التخصصي.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تأكدت وفاة " ش.أ.ش"، 25 عامًا، ومقيم بحي السبط البحري بمدينة الخارجة، إثر تناوله 3 حبوب غلة دفعة واحدة، تم نقله لمستشفى الخارجة التخصصي وإيداعه العناية المركزة حيث وافته المنية.

أودعت الجثة مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وأمرت النيابة العامة بتسليمها لأسرة المتوفي، والتصريح بدفنه بعد تحرير محضر بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.