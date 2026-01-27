إعلان

"المساجد تستغيث بالأهالي".. اندلاع حريق في قرية شبشير بالمنوفية- صور

كتب : مصراوي

02:00 ص 27/01/2026
    تصاعد ألسنة اللهب من موقع الحريق
    أدخنة متصاعدة

المنوفية- أحمد الباهي:

نشب حريق هائل بقرية شبشير التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، إذ أبلغ الأهالي الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

في ذات السياق، بدأت مكبرات الصوت بالمساجد الاستغاثة بالأهالي لسرعة الوصول لموقع الحريق والمساعدة في إخماده، قبل توسع النيران وتكبيد أصحاب الحادثة خسائر كبيرة إضافية.

وأكد مصدر بقرية شبشير لـ"مصراوي"، أن الحريق غير معلوم سبب اندلاعه حتى الآن، ولا زال الأهالي يتوافدون على منطقة مسجد "أبو علام" لإخماد الحريق.

"المساجد تستغيث بالأهالي".. اندلاع حريق في قرية شبشير بالمنوفية- صور
