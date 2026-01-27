إعلان

روسيا تعلن السيطرة على 17 بلدة أوكرانية في أقل من شهر

كتب : مصراوي

08:56 ص 27/01/2026

روسيا وأوكرانيا.

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف تفقد وحدات بلاده المقاتلة في شرق أوكرانيا، فيما تستعد روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لعقد جولة جديدة من المحادثات في أبوظبي.

وذكرت الوزارة، أن الجنرال جيراسيموف اطّلع على سير العمليات القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات قوة المهام الخاصة الغربية "زاباد" في منطقة العمليات الخاصة، من دون تحديد زمان الزيارة أو مكانها.

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن جيراسيموف، قوله إن قوات بلاده تعكف على تنفيذ عمليات قتالية تهدف إلى توسيع نطاق المنطقة الأمنية، في المناطق الحدودية بين مقاطعتي سومي وخاركيف.

وصرّح الجنرال فاليري جيراسيموف، أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على 17 بلدة، منذ بداية يناير 2026.

وأضاف أنه تم تحرير 4 بلدات سكنية بما في ذلك بلدتا سيمينوفكا وستاريتسا، خلال الأسبوع الأخير وحده.

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

كانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت مساء الجمعة، انتهاء جلسة المحادثات الأولى في أبوظبي بين المفاوضين الروس والأوكرانيين والأميركيين، وذلك قبل إجراء المزيد من المناقشات، اليوم السبت.

كتب رستم عمروف، أحد أعضاء الوفد الأوكراني المفاوض، عبر "إكس"، أن الجلسة تركزت على المعايير التي تتيح وضع حد للحرب التي بدأتها روسيا، ومنطق عملية التفاوض الهادفة الى الدفع نحو سلام دائم ومشرّف.

ومن المقرر استئناف جولة ثانية من المفاوضات في أبوظبي، وفقا للغد.

روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا السيطرة على 17 بلدة أوكرانية

