"كنز الصحراء".. "كهف الجارة" ينضم رسميًا لقائمة المحميات

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، اعتماد منطقة "كهف الجارة" بمحافظة الوادي الجديد محمية طبيعية، وذلك عقب تصديق مجلس الوزراء على الإجراءات الرسمية لهذا الإعلان، في خطوة استراتيجية تهدف إلى وضع هذا الكنز الجيولوجي الفريد على خريطة السياحة البيئية العالمية.

وكشفت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، عن التفاصيل التنفيذية لهذا القرار، موضحة أن هذه الخطوة جاءت نتاجاً لبحث مستفيض وتنسيق عالي المستوى للإجراءات الإدارية والتنفيذية فور صدور موافقة مجلس الوزراء، واصفة القرار بأنه "نقلة نوعية" ستنعكس إيجابياً على الأهمية الاقتصادية والتنموية للمحافظة.

حماية وتطوير

وأكدت نائب المحافظ أن المحافظة كانت سباقة في اتخاذ تدابير حمائية، شملت وقف تنفيذ أي أنشطة بشرية أو استثمارية على المساحة المتاخمة لنطاق الكهف لضمان بقاء المنطقة عذراء دون تشوهات بيئية، مشددةً على التزام المحافظة بتقديم الدعم اللوجيستي للجنة المعنية للبدء الفوري في المعاينة الميدانية لترسيم الحدود الدقيقة ووضع آليات "الإدارة الرشيدة" للمحمية.

طموح عالمي

وفي سياق متصل، أشارت "مجدي" إلى دراسة التنسيق مع منظمة "اليونسكو" لإدراج المحمية ضمن مواقع التراث العالمي، لتأكيد مكانة الكهف كأيقونة عالمية، وهو الموقع الذي اكتشفه المستكشف الألماني "جيرهارد رولفس" عام 1873 بمنتصف صحراء الفرافرة، وأعيد اكتشافه وتحديد موقعه بدقة في أواخر الثمانينيات.

لوحة جيولوجية

ويعد الكهف واحدًا من أجمل كهوف العالم، حيث يتميز بتكوينات جيولوجية نادرة تعرف بـ"الهوابط والصواعد" تشكلت عبر ملايين السنين من المياه الجيرية مكونة شلالات حجرية، كما يضم رسومات وجداريات تعود للعصر الحجري الحديث تصور حياة الإنسان القديم وحيوانات تلك الحقبة كالنعام والغزلان، ليمثل سجلًا أثريًا فريدًا لتاريخ الصحراء الكبرى.